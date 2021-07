I Carabinieri della Stazione di Alto Reno Terme hanno arrestato un 46enne indiano per maltrattamenti contro familiari o conviventi. E’ successo alle ore 20:45 di ieri, quando la Centrale Operativa Carabinieri di Vergato è stata informata che un uomo stava picchiando una donna all’interno di un’abitazione situata in un Comune dell’Alta Valle del Reno. Appresa la notizia, i Carabinieri si sono recati sul posto e quando sono arrivati hanno trovato una donna, seduta su una sedia collocata all’esterno dell’edificio, in stato di shock e con la testa ricoperta di sangue.

Dalle testimonianze raccolte, i militari hanno appreso che la malcapitata, residente in un’altra Provincia d’Italia, era giunta nell’appennino bolognese da qualche giorno per andare a stare dal nipote. Il marito della donna, infastidito dalla libertà che la stessa si era presa di trasferirsi altrove, senza il suo permesso, l’ha raggiunta a casa del parente e dopo averci discusso, l’ha presa a “padellate”.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Bologna, Dott. Marco Forte, l’aggressore, arrestato dai Carabinieri e identificato in un 46enne indiano, è stato tradotto in carcere. La padella d’acciaio è stata sequestrata dai militari. La donna, soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata d’urgenza in una struttura sanitaria, dove è stata medicata e giudicata guaribile in trenta giorni.