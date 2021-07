Una veste grafica rinnovata, ottimizzata per smartphone e altri supporti digitali, e nuove funzionalità utili per tutti i viaggiatori, sono le principali novità del sito del Servizio Ferroviario Metropolitano di Bologna (SFM) online da oggi.

Oltre alla sezione news e alle informazioni generali sul servizio, è disponibile nella home page il Planner di Moovit, che consente, inserendo origine e destinazione dello spostamento, di scegliere la soluzione di viaggio migliore per spostarsi con i mezzi pubblici nel territorio metropolitano e non solo.

Gli utenti potranno, inoltre, visualizzare la rete SFM sulla mappa interattiva, che riporta alcune informazioni di sintesi e consente attraverso link dedicati, di accedere alle schede di dettaglio delle linee e delle stazioni.

Nella scheda di stazione sono ora disponibili l’accesso al quadro orario, oltre a ulteriori link al servizio ColBus e Ciclovia del Sole, quando presenti, e alla pagina informativa sui Centri di Mobilità nelle stazioni interessate dal progetto.

Sempre dalla home page possono essere raggiunti con un “click” i canali ufficiali di vendita per l’acquisto di biglietti e abbonamenti (sito Trenitalia-Tper).

Durante l’Emergenza Sanitaria da Covid-19 il sito SFM, attraverso la sezione News, ha svolto una funzione informativa sull’evoluzione delle misure adottate per i servizi ferroviari in ottemperanza a quanto previsto dai DPCM emanati per il contenimento del contagio e, in questa versione rinnovata e nella speranza di vedere chiusa al più presto la fase pandemica, continuerà ad aggiornare gli utenti su variazioni di sevizio, iniziative e progetti in corso per il Servizio Ferroviario Metropolitano, elemento cardine della rete del trasporto pubblico bolognese per il raggiungimento degli obiettivi di “shift” modale a favore della mobilità sostenibile, previsti dal PUMS e nel rispetto degli Accordi Europei per il clima.