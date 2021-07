“Il mio in bocca al lupo e che sia di incoraggiamento affinché possiate, come avete già più volte dimostrato in gara, dare anche in questa occasione il meglio di voi stessi.” Queste le parole con cui il Sindaco di Mirandola Alberto Greco, ha accolto in Comune e salutato ieri gli atleti del gruppo ASD Atlantide Onlus Mirandola prossimi a partire per Napoli dove il 10 e l’11 luglio, presso la piscina Scardone, si terranno i campionati di nuoto italiani FINP di società, Coppa Italia e Assoluti estivi nazionali riservati agli atleti con disabilità.

La compagine ricevuta dal Sindaco, accompagnata dal Signor Antonio Modena, era composta da 3 dei 5 atleti che gareggeranno nei prossimi giorni. A Napoli, saranno impegnati nei 50mt stile libero, 50mt dorso e 100mt stile libero. Queste discipline sono state appositamente scelte dal gruppo sportivo dopo gli allenamenti forzatamente ridotti a causa della chiusura degli impianti dovuta al covid. Il colloquio col primo cittadino è stato anche il momento per ricordare successi e posizionamenti di rilievo ottenuti dal gruppo di recente, quali: le due medaglie d’oro a Verona il 15 giugno scorso durante i campionati italiani giovanili grazie alla BELLA prestazione di un giovane atleta 18enne; l’ottavo posto su 42 squadre partecipanti conquistato ai campionati italiani assoluti invernali, senza contare il continuo posizionamento entro le prime dieci compagini a livello nazionale.