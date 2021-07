Alla vigilia del voto in Senato sul disegno di legge Zan, a Carpi si discute dei temi al centro del testo e del dibattito politico di queste settimane: lunedì 12 luglio infatti, nel parco Berlinguer (via Magazzeno), è in programma la presentazione di “Queer Culture – Una guida illustrata alla cultura queer”, per iniziativa congiunta di Comune, Unione Terre d’Argine, Arcigay di Carpi e Modena, e dei gruppi “T.a.MO” e U.NI.CUM.

Ospite della serata sarà Maria Gloria Posani, autrice appunto di una pubblicazione « per combattere l’ignoranza che genera discriminazione » rispetto al mondo Lgbtq (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer).

L’autrice dialogherà con Arcigay e con Elysa, del gruppo cittadino “U.NI.CUM.”, proiettando e commentando immagini tratte dalla propria guida.

Sottolinea Tamara Calzolari, assessore a Sociale e Pari opportunità: «In questo momento in cui si dibatte molto sull’orientamento e l’identità di genere pensiamo sia utile approfondire il tema ed evitare pregiudizi e discriminazioni basate su una conoscenza superficiale. La proposta che ci hanno fatta le associazioni promotrici, cioè con una formula divertente e “leggera”, ci è parsa una chiave interessante per avvicinare le persone e vivere un momento di intrattenimento che ci farà riflettere».

Si accede senza prenotazione: inizio ore 21:00.