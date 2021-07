Ancora una sfortunata vittima degli sciacalli delle rete. Si tratta di una donna di Fabbrico che, per 200 euro, aveva apparentemente concluso un affare per l’acquisto di una consolle Nintendo Switch attraverso un noto sito di compravendita online. La finta vendita risale alla fine dello scorso mese di marzo.

La donna, trovata l’inserzione, contatta il venditore a cui versa dell’importo pattuito su una carta di credito prepagata. Poi, non avendo ricevuto quanto promesso e non riuscendo più a ricontattare l’inserzionista, si rivolge ai Carabinieri di Fabbrico che, formalizzata la denuncia, avviano le indagini e, grazie al tracciamento dell’utenza telefonica e dei movimenti della carta di credito, risalgono all’identità dei due truffatori. Si tratta di una donna 31enne abitante in provincia di Trapani e di un 20enne residente in provincia di Palermo i quali al termine degli accertamenti, ieri, sono stato denunciati alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per il reato di truffa.