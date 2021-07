Venerdì 9 luglio secondo appuntamento per la rassegna estiva del Comune di Castelnovo Sotto “Restate in Rocca”. Alle 21, nel parco alle spalle del municipio, andrà in scena il concerto degli “Oraillegale”, tribute band di Luciano Ligabue.

La band, composta da musicisti professionisti di Modena e Reggio, propone la musica di Ligabue cercando di rimanere il più possibile fedele al sound degli spettacoli che hanno fatto del cantautore di Correggio una delle maggiori icone del rock italiano. Il repertorio comprende i maggiori successi che hanno contraddistinto la carriera di Luciano dagli esordi fino ad oggi. Gli spettacoli vengono proposti sia nella formazione “elettrica” (voce, due chitarre, basso, batteria, tastiere) sia in chiave acustica (voce, tastiere, chitarra), sempre e comunque con l’intenzione di fare ballare e cantare chi ascolta.

L’evento, così come tutti quelli in cartellone, è gratuito ma è gradita la prenotazione scrivendo con WhatsApp al numero 3496296371 (almeno il giorno antecedente lo spettacolo).

L’appuntamento successivo sarà lunedì 12 luglio con lo spettacolo per famiglie “Il bollaio matto: l’isola delle bolle”.