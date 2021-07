I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato un 66enne cinese per lesione personale. E’ successo questa mattina nel Rione Bolognina, quando l’uomo ha aggredito la moglie 63enne con un coltello da cucina e ha tentato di togliersi la vita infliggendosi alcuni fendenti. Soccorsi dai sanitari del 118, i due coniugi sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

La donna è stata medicata e giudicata guaribile in una ventina di giorni, mentre l’uomo è stato trasferito nel Reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro e della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bologna per i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose.