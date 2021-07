Dopo il successo della passata edizione torna “Per Campi e Per Orti”, la rassegna culturale-naturalistica a cura del Comune di San Lazzaro che si svolge nelle aziende agricole e degli agriturismi del territorio per far conoscere e valorizzare il patrimonio agricolo e ricettivo di San Lazzaro e dare nuova linfa vitale a un settore che ha affrontato notevoli difficoltà durante l’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19.

Un ricco programma di concerti ed eventi tra campi, vigne e frutteti, che quest’anno si dipanerà per tutta l’estate e fino a settembre, a partire dal 10 luglio.

A San Lazzaro la campagna non è contrapposta alla città, ma parte integrante del contesto urbano. A pochi chilometri dalla centralissima via Emilia, San Lazzaro offre infatti panorami provenzali, campi coltivati, ma soprattutto eccellenze del bio e dell’enogastronomia conosciute in tutta Italia. Olio, vino, prodotti ortofrutticoli, ma anche fiori e piante aromatiche, come la lavanda che questa estate ha riempito anche le dolci colline sanlazzaresi, con paesaggi provenzali a due passi da Bologna.

“Gli eventi di Per campi e per orti si inseriscono perfettamente nella rassegna estiva del Comune – spiegano Francesco Aloe e Juri Guidi, rispettivamente assessori al Marketing Territoriale e alla Cultura –, che unisce cultura, svago e riscoperta del territorio, il tutto all’aria aperta. In questo caso l’obiettivo è dare ai cittadini l’opportunità di vivere appieno la vocazione agricola di San Lazzaro, che va tutelata e valorizzata, riportando le persone alla terra e al suo valore inestimabile, al rispetto per l’ambiente e alla comunione con la bellezza”.

L’edizione 2021 prevede tre appuntamenti in luglio (il 10, 17 e 20 luglio) con musica e colazioni all’alba in fattoria, due date ad agosto (28 e 29) dove yoga e musical si incontrano per un’inedita unione, e tre date a settembre (7, 9 e 13) con la musica e il teatro per i più piccoli.

Il programma degli appuntamenti di luglio 2021:

Colazione all’alba in fattoria – sabato 10 e sabato 17 luglio

Ritrovo alle ore 6.30 davanti al Museo Donini via fratelli Canova 49

Alle prime luci del giorno accompagnati dall’Erbana Beatrice Calia, percorreremo un tratto della neonata Via del Fantini, scoprendo le molteplici erbe spontanee che crescono attorno a noi.

Dopo una facile passeggiata di circa un’ora e mezza, raggiungeremo la Corte dell’Abbadessa in via Croara 7/1 dove ci aspetterà un’invitante colazione a base di prodotti dell’azienda agricola. Al ritorno, per chi vorrà, sarà possibile una visita guidata al Museo della Preistoria Luigi Donini.

Prenotazione obbligatoria 3395475428. Costo della passeggiata compresa della colazione 5€ a persona, costo della visita guidata al museo 5 € (3 € dai 3 ai 18 anni / gratuito fino ai 3 anni).

In caso di pioggia l’iniziativa sarà annullata.

Flute Fever and the Soulfites – martedì 20 luglio ore 21

Agriturismo Corte dell’Abbadessa via Croara 7/1

Flauto traverso e musica funk-soul degli anni ‘70. Brani originali e grandi classici rivisitati nel sound di Herbie Mann e altri grandi flautisti dell’epoca. Groove energici, melodie accattivanti e a solo interminabili.

Carlo Maver – flauti

Stefano De Bonis – piano elettrico

Salvatore Lauriola – basso

Andrea Grillini – batteria

Assaggi di prodotti biologici offerti dalla Corte dell’Abbadessa: torte dolci e salate accompagnate da tè e infusi.

Gratuito ma con prenotazione obbligatoria 3395475428

In caso di pioggia il concerto non sarà annullato, ma si terrà in locale dell’azienda al chiuso