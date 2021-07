In questi giorni gli utenti sassolesi stanno ricevendo per posta ordinaria l’avviso di pagamento della prima rata di acconto della TARI dovuta per il 2021 che scade il 16 luglio 2021.

La rata è pari al 25 % dell’importo dovuto applicando le tariffe approvate per l’anno 2020 con delibera del consiglio comunale n. 30 del 28/09/2020

La seconda rata in acconto scadrà il 16 settembre 2021 e sarà pari al 25% dell’importo dovuto applicando le tariffe approvate dal consiglio comunale per l’anno 2020.

Infine la terza rata di saldo-conguaglio scadrà il 2 dicembre 2021 applicando le tariffe approvate dal consiglio comunale per l’anno 2021.

Sono operativi i nuovi indirizzi mail del Servizio Entrate:

PER TARI tari@comune.sassuolo.mo.it

PER IMU imu@comune.sassuolo.mo.it

PER RISCOSSIONE riscossione@comune.sassuolo.mo.it

PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO contenzioso@comune.sassuolo.mo.it