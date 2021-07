Puntare a sviluppare l’internazionalizzazione, ovvero la presenza costante e strutturata delle aziende sui mercati internazionali: un elemento da sempre importante per il mondo della moda, che diventa sempre più strategico in anni in cui la domanda interna italiana non aumenta e rischia persino di diminuire. Un obiettivo tanto centrale quanto assai complesso da realizzare: per questo, nell’ambito delle attività di formazione, Carpi Fashion System promuove uno specifico seminario sul tema, che si svolgerà online mercoledì 14 luglio alle ore 14:30.

Per partecipare al seminario gratuito sarà necessario iscriversi, compilando la scheda reperibile sul sito di Formodena (www.formodena.it).

Dedicata agli operatori delle PMI del Distretto del tessile-abbigliamento, l’iniziativa Reputazione di marca sui mercati esteri sarà condotta dal Dottor Gabriele Carboni, esperto di strategie di marketing sui mercati internazionali.

Nel corso dell’incontro saranno approfonditi i temi della comunicazione aziendale, scopo, valori, vision e mission: aspetti essenziali per poter sviluppare o consolidare relazioni commerciali stabili con tutti gli stakeholder.

Carpi Fashion System è il progetto di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme a Camera di Commercio di Modena, Fondazione Democenter-SIPE, ForModena e Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it.