Nuvolosità irregolare di tipo stratificato con formazione di nubi cumuliformi nel corso della giornata. Possibilità di locali fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità, più probabili a ridosso delle pianure del Po e sui rilievi. Temperature minime in lieve aumento, con valori tra 22 e 24 gradi nei centri urbani, qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna; massime in flessione sul settore occidentale, quasi stazionarie altrove, comprese tra 28 e 35 gradi. Venti deboli-moderati da sud-est lungo la costa e sud-occidentali sui rilievi tendenti a ruotare e a disporsi da ovest. Possibilità di raffiche anche di forte intensità associate ai temporali. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento in serata.

(Arpae)