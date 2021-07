Procede senza intoppi il Memorial Rossini-Trofeo BPER Banca, torneo internazionale giovanile Tennis Europe Junior Tour 2021, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa dello Sporting Club Sassuolo.

Nel tabellone maschile tutto come da pronostico con quasi tutte le teste di serie che accedono ai quarti di finale, l’unico escluso è l’italiano Noah Canonico, testa di serie nr. 4 e accreditato di una wild card della Federtennis, che ha dovuto cedere il passo al connazionale, il lombardo Andrea Chiavuzzo (foto), proveniente dalle qualificazioni, già vicecampione regionale Under 14.

Anche nel tabellone femminile, tutto, o quasi, c ome da copione con le prime teste di serie a dominare la scena e ad accedere ai quarti di finale.

Risultati ottavi di finale tabellone maschile: Darderi (ITA) [1] batte Basile (ITA) 67 76 61; Ngantcha Lliso (ITA) [8] batte De Vizia (ITA) 64 62; Chiavuzzo (ITA) batte Canonico (ITA) [4] 64 64; Guidi (ITA) batte Surano (ITA) 64 60; Mecarelli (ITA) [3] batte Sykora (CZE) 62 62; Ciurnelli (ITA) [5] batte Mommessin (FRA) 61 62; Todoran (ROU) [2] batte Sereni (ITA) 60 63. L’incontro fra Marigliano (ITA) [6] e Pecorini (ITA), al momento di andare in stampa era ancora in corso di svolgimento.

Risultati ottavi di finale tabellone femminile: Segattini (ITA) batte Scurtu (ROU) [8] 62 61; Gentili (ITA) batte Pierro (ITA) 62 61; Raimondo (ITA) [6] batte Di Concetto (ITA) 63 60; Pieroni (ITA) batte Galietta (ITA) 62 61; Bassotti (ITA) [5] batte Iozzi (ITA) 64 63; Pushkar (UKR) [2] batte Mais (ITA) 46 63 60. Gli incontri fra la testa di serie nr. 1 Emma Scaldalai (ITA) e la rumena Vanessa Fratila e fra Chiara Bartoli e Ilaty Pistola (ITA) al momento di andare in stampa erano ancora in corso di svolgimento.

Per quanto riguarda i doppi, ieri si sono giocati i quarti di finale del tabellone maschile e le semifinali di quello femminile. Per motivi di tempo non è stato possibile inserire i verdetti degli incontri.

Il programma odierno prenderà il via alle ore 10, e proseguirà per tutta la giornata con la disputa alle ore 18 della finale del doppio femminile.

Ricordiamo che l’ingresso al club di Via Vandelli sarà aperto a tutti gli appassionati, nel rigido rispetto dei protocolli anti pandemia covid-19.

Tutti i risultati e gli orari saranno disponibili e consultabili sul sito www.fitmodena.com alla pagina dedicata per la manifestazione.