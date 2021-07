Un altro fine settimana ricco di magia e suggestioni a Maranello, con tre iniziative in altrettanti giorni nell’ambito del PAF!, il Per Aria Festival, che si sposta nelle frazioni.

Venerdì 9 luglio la grande rassegna “con il naso all’insù” – tra teatro, circo, danza e musica – arriva nel cortile della Parrocchia di Torre Maina, dove alle 21 Carole Madella darà vita allo spettacolo intitolato ‘Sopra le righe’. In un ambiente casalingo sui generis, si svilupperà la storia di un personaggio caratterizzato da piccole e buffe manie, alle prese con una serie di imprevisti che altereranno il rassicurante ordine delle cose.

Si prosegue sabato 10 luglio, sempre alle 21, nel Parco di Bell’Italia con la danza aerea e la giocoleria acrobatica di ‘Cafè Rouge’, performance adatta a tutte le età , interpretata dalla Compagnia Circo Bipolar.

Lo stesso spettacolo verrà replicato anche domenica 11 luglio, alle 11 di mattina, nell’area pedonale di Piazza Libertà: previsto inizialmente per le 21, l’evento è stato anticipato – in accordo con gli artisti – vista la concomitanza serale della finale dei Campionati Europei di calcio, che vedrà protagonista l’Italia.

Proseguono nel frattempo, sempre nell’ambito del PAF!, anche i laboratori gratuiti di ‘piccolo circo’ per bambini e ragazzi, che per tutto il mese di luglio coinvolgeranno gli iscritti (suddivisi in fasce di età 6-10, 11-14 e 15-18 anni) dal lunedì al giovedì, con attività svolte presso la Parrocchia di Torre Maina e il Centro Giovani di Pozza.