Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 luglio, il Circolo Tennis Albinea ospita una importante tappa dei Campionati Nazionali Padel Fitpra, che nell’occasione vede una collaborazione con la Pubblica Assistenza Croce Verde Reggio Emilia: la manifestazione sportiva infatti raccoglierà fondi per l’acquisto di un nuovo dispositivo per la Pubblica Assistenza, una macchina sanificatrice ad ozono per la purificazione e igienizzazione delle ambulanze.

Il torneo fa parte delle fasi di qualificazione al Master regionale e nazionale di Padel, nelle categorie maschile e misto (20 euro la quota di iscrizione, con parte del ricavato devoluto alla Croce Verde).

La manifestazione è approvata dal Coni per il preminente interesse nazionale: sarà un torneo a eliminazione diretta, con incontri al meglio dei 3 set. I primi due set ai 6 games con “vantaggio Fitpra” e tie-break a 7 punti sul punteggio di 5 giochi pari. Il terzo set sarà un set ai 4 games con “vantaggio Fitpra” e tie break a 7 punti sul punteggio di 3 giochi pari.

Il giocatore alla risposta decide il lato dal quale rispondere. Nei doppi misti vige la regola di genere su genere. Le gare sono riservate agli atleti tesserati: nella categoria Maschile possono partecipare i giocatori senza alcuna limitazione di power e con classifica Fit con limite 4.1, nella categoria Misto possono partecipare giocatori e giocatrici senza alcuna limitazione di power e con classifica FIT con limite 4.1. Per informazioni e iscrizioni: www.tpratennis.it, tel. 329 0833583 (Piergiorgio Lugasi).

“Ringraziamo il Circolo Tennis Albinea – afferma il Presidente della Croce Verde, Rolando Landini – per averci coinvolto in questa grande manifestazione sportiva: il Padel è una disciplina in costante crescita, che conta migliaia di appassionati di tutte le età, e questo appuntamento di rilievo nazionale avrà sicuramente un forte seguito. La scelta di indirizzare le donazioni per l’acquisto di una macchina sanificatrice per le ambulanze, per noi è molto importante: la costante igienizzazione dei mezzi è una nostra priorità da sempre, ovviamente anche prima della pandemia, per cui abbiamo forte necessità di questo tipo di strumenti. Crediamo che quella con il Circolo Tennis Albinea possa essere una partnership di valore, siamo davvero soddisfatti di questa collaborazione”.

Aggiunge la Direttrice del Circolo Tennis Albinea, Giulia Bizzarri: “Siamo fieri e orgogliosi di poter sostenere l’operato e le attività della Croce Verde. Unire il gioco, lo sport e il divertimento ai valori di volontariato e assistenza, in questo momento delicato per la nostra sanità pubblica, è un segnale di speranza e di buon auspicio. Crediamo che questo Charity Padel possa essere il primo di una serie di felici eventi benefici che ci vedano a fianco per affrontare insieme i bisogni della comunità. È anche un modo per ringraziare Croce verde per l’impegno profuso durante l’emergenza sanitaria di questi ultimi mesi e per complimentarsi con tutti i Volontari per l’abnegazione e l’ottima gestione del loro quotidiano lavoro e sacrificio. Perché, con la donazione ricavata dalle iscrizioni al torneo, volevamo rappresentare alla Croce Verde, ai suoi dipendenti e ai suoi Volontari la grandissima ammirazione per il lavoro che svolgono incessantemente ogni giorno. Un lavoro che vola sull’onda della relazione umana e che tocca l’intimo, il profondo, la natura stessa dell’esistenza. Quello tra CTA Albinea e Croce Verde è uno di quegli incontri tra due realtà che davvero hanno cura del proprio territorio, ciascuna a loro modo, ma è soprattutto il simbolo di una rete sociale, civile e professionale possibile, che può solo far del bene ad un’intera comunità”.