La scorsa notte intorno alle 2:00 un incendio ha interessato un fienile con 1400 rotoballe (di cui 1200 custodite all’interno) in via Strada Valle a Novellara. Sul posto i Vigili del fuoco con squadre da Guastalla, Novellara e Carpi. Stamane l’intervento era ancora in corso.



