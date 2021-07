Torna giovedì prossimo, 8 Luglio, l’appuntamento con i “Giovedì sotto le stelle”, la kermesse estiva di Sassuolo organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sgp, Pro Loco Sassuolo ed Comitato Commercianti del Centro Storico.

Negozi aperti fino a tarda sera con promozioni, eventi, spettacoli e mercatini dalle ore 20 alle ore 24, il tutto allietato dalla musica presente in ogni angolo del centro e dall’occasione di cenare sotto le stelle in piazza Garibaldi o nei locali delle vie vicine.

Gli appuntamenti di giovedì 8 luglio saranno:

DJ Set – Piazza Garibaldi

Taberna Med, a cura di Jimbar – Piazzale Roverella

Con l’aggiunta di punti musicali in diversi punti del centro storico: via Menotti, via Clelia, Viale XX Settembre, Piazzale Teggia, via Mazzini.