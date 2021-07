L’estate cavriaghese si illumina e si veste a festa, ritorna la rassegna Scintille d’estate – La musica e le storie accendono Cavriago, per animare varie zone del paese con spettacoli itineranti. Il pubblico potrà affacciarsi al balcone, assistere alle varie proposte dal cortile di casa oppure scendere in strada per godersi 30 minuti di spettacolo assieme ai vicini di casa. Da giovedì 8 luglio al 26 agosto, quattro serate per accendere l’estate nei quartieri, per riassaporare tutti insieme il piacere di ritrovarsi ad ascoltare parole e musica, di ripartire come comunità anche attraverso la cultura.

Il primo appuntamento della rassegna è giovedì 8 luglio alle 21.15, prima nel parco del centro commerciale Pianella e a seguire nel parco di via Spaggiari: lo spettacolo “Mamma me la canti?” porta sul palco itinerante Morena Appodia e Andrea Marmiroli, con le canzoni preferite dai bambini. Giovedì 22 luglio, sempre alle 21.15, lo spettacolo inizia nel parco di via don Magnani (zona Roncaglio), per poi spostarsi in piazzale Govi: di scena il duo musicale Roughoat, composto da Alessandro Sartori al cajon acustico e Manuel Setti alla chitarra acustica e voce, con note di blues, soul e reggae. Terzo appuntamento giovedì 12 agosto, alle 21.15 sul Sagrato di San Terenziano e a seguire in piazza Lenin, con la Compagnia di Allorquando e lo spettacolo teatrale Mitomorfosi, alla scoperta dei legami segreti fra le storie dei miti greci e Cavriago. Gran finale della rassegna giovedì 26 agosto, dalle ore 21 nel parco del pala AEB e a seguire nel parco del Multiplo, con la musica di Gianluca Mangani e le Canzoni piccole, canzoni, filastrocche e strumenti da ogni angolo del mondo.

“Il successo dell’edizione 2020 della rassegna Scintille d’Estate ci ha testimoniato l’importanza di riportare la cultura nei quartieri, nei parchi, a casa delle persone” – afferma Martina Zecchetti, Assessora alla Cultura del Comune di Cavriago – “Questa necessità si fa ancora più forte dopo lunghi mesi senza l’opportunità di incontrarsi e vivere vere esperienze culturali e ricreative di comunità. Le quattro serate diffuse che proponiamo nascono con questo obiettivo e si coniugano con l’importanza di supportare e valorizzare la professionalità e i talenti degli artisti del nostro territorio per troppo tempo colpiti dalle limitazioni imposte dalla pandemia”.

La rassegna Scintille d’estate rientra nel programma di Estate Fuori, la rassegna diffusa di eventi a cielo aperto per tutte le età realizzata grazie alla collaborazione tra Comune e associazioni culturali per ripartire dalla cultura.

Per maggiori info: 0522/373466, Multiplo Centro Cultura, www.comune.cavriago.re.it/multiplo