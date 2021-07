MILANO (ITALPRESS) – Samsung Electronics Italia annuncia la nomina di Adrian Graf a Head of Marketing Communication and Media.

Con questo nuovo ruolo e riportando direttamente al Presidente Sung Taek Lim, Adrian Graf assume la responsabilità della definizione e dello sviluppo dei piani di marketing dell’azienda, della loro gestione e implementazione e delle strategie di comunicazione. Il manager guiderà la divisione che comprende l’area Marcom, l’area Crm e l’area media con l’obiettivo di innovare e sviluppare ulteriormente la relazione con i consumatori finali attraverso un approccio multicanale e grazie ad un racconto di marca incisivo e coerente.

Graf continua il percorso professionale iniziato in Samsung nel 2014, ricoprendo dapprima la carica di Trade Marketing Director e successivamente, all’interno della business unit Audio Video di Samsung Electronics Italia, il ruolo di Marketing & Trade Marketing Director TV Division, dove ha contribuito a consolidare la leadership di Samsung nel settore dei TV.

Il manager vanta un consolidato know-how nell’area marketing grazie a esperienze significative in importanti realtà. In precedenza ha infatti lavorato presso il Gruppo Bolton, in qualità di product manager per diversi brand del gruppo, nel 1998 è entrato in Plasmon, Gruppo Heinz, come group product manager e nel 2000 in Sara Lee Household & Bodycare Italia, nel trade marketing del canale farmaceutico. Nel 2001 Graf è approdato in San Pellegrino – Nestlè Waters Italia dove ha ricoperto ruoli di crescente importanza e responsabilità per i marchi di bibite e acqua minerale del gruppo a livello regionale e internazionale.

Adrian Graf è laureato in Economia Aziendale, specializzazione in Marketing, presso l’Università L. Bocconi di Milano.

(ITALPRESS).