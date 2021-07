Il Consiglio di Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa (CHI.MO.MO) di Unimore, nella seduta di oggi, 6 luglio 2021, ha confermato il Direttore uscente, Prof. Ugo Consolo, per il triennio accademico 2021/2024.

Il Prof. Consolo, Ordinario di Chirurgia Maxillofacciale, è risultato eletto al primo turno con la quasi unanimità delle preferenze: dei 56 aventi diritto che hanno preso parte alle operazioni, tra docenti e personale tecnico amministrativo, 53 hanno espresso il proprio voto in favore del Prof. Consolo.

La commissione elettorale è stata presieduta dal Prof. Aldo Tomasi, già Rettore Unimore e Decano dei Professori di Prima Fascia del Dipartimento Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa.

“Questi ultimi anni – commenta il Prof. Ugo Consolo –, coincidenti con il mio primo mandato di Direttore di Dipartimento sono stati funestati dalla pandemia durante la quale tutti noi abbiamo radicalmente mutato gli stili di vita, adattandoci alle nuove esigenze e disposizioni e cercando soluzioni a problematiche prima inesistenti o di marginale importanza. Nonostante tutto, grazie alla attiva collaborazione di tutti gli appartenenti a CHIMOMO, che ringrazio per il grandissimo consenso dimostratomi nella votazione, abbiamo raggiunto molti obiettivi anche se ancora molto resta da finire e fare.”

“Il futuro del nostro Dipartimento – continua il Prof. Consolo – dipende oltre che dalla valorizzazione dei singoli, dal rafforzamento delle sinergie al suo interno, facendo rete con le altre realtà Dipartimentali, in special modo quelle di area medica. Il mio nuovo mandato sarà quindi impostato sulla continuità dei progetti già in essere, potenziando le sinergie.”

Ugo Consolo. Nato a Verona nel 1957 si laurea in Medicina e Chirurgia, si specializza in Odontostomatologia e in Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale all’Università degli studi di Verona. Nominato professore ordinario in Malattie Odontostomatologiche nel 1997 si trasferisce all’Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 1998 al 2004 e dal 2010 al 2018 è Presidente del corso di laurea di Odontoiatria e Protesi dentaria. Dal 13/09/99 dirige prima la Divisione di Odontoiatria e poi la Struttura Complessa di Odontoiatria e chirurgia Oro-Maxillo-facciale. Dal 17/01/2006 al 31/10/2008 è Vicedirettore del Dipartimento Integrato “Neuroscienze, testa – collo, riabilitazione” del Policlinico di Modena. Dal 01/11/2008 al 29/02/2016 è Vicedirettore del Dipartimento ad Attività integrata Chirurgie specialistiche Testa – Collo. Dal 01.11.2018 è Direttore del Dipartimento Universitario CHI.MO.MO. È referente al Collegio dei Docenti di Odontoiatria per la sede universitaria di Modena. Le sue competenze professionali si svolgono nel campo della Chirurgia Orale e Maxillofacciale, con particolare attenzione alla traumatologia maxillofacciale, trattamento delle disgnazie maxillo-mandibolare, chirurgia ricostruttiva a fini implantari, implantologia e trattamento dei casi complessi. Relatore a numerosi convegni e congressi in Italia e all’estero, è membro della Società italiana di Chirurgia maxillo-facciale, socio attivo nella Italian Academy of Osseointegration, past-president della Società italiana di Chirurgia odontostomatologica, socio della European Association for Cranio-maxillo-facial surgery, fellow della international Association of Oral and maxillofacial surgeons, Socio fondatore della Piezosurgery Academy . E’ autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche.