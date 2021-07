B 612 APS, TexTu APS, Teatri D’Istanti e InSuono APS presentano IL MALATO IMMAGINARIO di Molière con: Luca Romanelli, Elena Bovina, Chiara Costa, Vincenzo Bifone, Giovanni Mele. Regia: Luca Romanelli. Musiche: Maria Irene Calamosca Luci: Noemy Villatoro. L’appuntamento è per l’8 e 15 luglio 2021 al Giardino Nascosto di via Zanardi 257 a Bologna.

La celebre commedia di Moliere portata in scena dai rappresentanti delle Associazioni B 612, TexTu, InSuono APS e Teatri D’Istanti, unite a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, in questo difficile momento storico!

Argante si crede perennemente malato e passa le giornate chiuso in casa a farsi curare da medici e infermieri le malattie più improbabili, assecondato dalla seconda moglie che nel frattempo spera di mettere le mani su quel che rimane del suo patrimonio. Quando poi l’uomo decide di dare la figlia, già innamorata di Cleante, in sposa a un medico per assicurarsene le cure, il fratello e la governante Antonietta architettano un piano per farlo rinsavire… Una commedia brillante da non perdere!

Intero: 8 € – ridotto: 5 € Possibilità di cenare prima dello spettacolo

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-malato-immaginario-160516117027

Iniziativa all’interno della rassegna “S.O.S.Teniamoci”, l’intero ricavato sarà devoluto a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.