In occasione della Green Week Iren ha messo disposizione degli studenti importanti fabbriche della sostenibilità. Oggi pomeriggio gli studenti erano in visita presso il Parco delle Acque Depurate (PAD) di Mancasale (Reggio Emilia). L’impianto di Mancasale (RE) si distingue come primo impianto di riuso delle acque in Emilia-Romagna. Grazie al trattamento terziario avanzato è possibile il recupero e il riutilizzo delle acque reflue a beneficio dell’ambiente e delle aziende agricole limitrofe. Ogni ora l’impianto lavora circa 2.500.000 litri di acque reflue.

In occasione della Green Week vengono ospitati presso questi impianti studenti che partecipano ad un progetto che li porta alla scoperta delle aziende d’eccellenza protagoniste dell’innovazione nel campo della sostenibilità. Aziende – come Iren – che investono su tematiche quali economia circolare, riuso, gestione dei rifiuti in ottica sostenibile e abbattimento delle emissioni, risparmio energetico e nuove forme di energia, nuove tecniche costruttive e sostenibilità dei mezzi di trasporto, responsabilità sociale e ambientale d’impresa.