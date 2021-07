Giovedì 8 luglio, presso il Bistrò 53 di Carpi, Lapam Confartigianato Moda celebra il congresso di categoria con un evento dedicato alle imprese del settore dedicato a innovazione e sostenibilità. L’evento inizierà alle 18.45 con il benvenuto del presidente di Lapam Moda, Roberto Guaitoli e con la presentazione di alcuni dati del settore a cura di Monica Salvioli dell’ufficio studi Lapam. Si parlerà poi di ‘Circular Fashion made in Italy’ con Niccolò Cipriani, fondatore del giovane brand ecologico di successo Rifò che produce capi a km0 e con materie riciclate: un’esperienza di successo particolarmente interessante. A seguire Massimo Garuti di Democenter-Sipe parlerà di innovazione digitale per il rilancio del distretto e successivamente saranno premiate le vincitrici della 13° edizione del concorso ‘Moda al Futuro’, organizzato da Lapam con la partecipazione dell’istituto Vallauri di Carpi. L’ultima parte della serata vedrà come protagonista il presidente nazionale moda Confartigianato Fabio Pietrella che discuterà delle prospettive e delle azioni per lo sviluppo del comparto. Si terrà infine un buffet e contestualmente, solo per le imprese associate Lapam, l’elezione del consiglio direttivo Moda e del presidente di categoria.



