Cinque location fisiche (Castello di Spezzano, BLA, Villa Cuoghi, Casa Corsini e, a sorpresa per l’ultima serata, teatro Astoria) e una virtuale grazie alle dirette di TRC, quattro giornate, quasi duemila spettatori che hanno partecipato agli eventi in presenza, sei premi consegnati, oltre 50 cortometraggi in gara di cui 13 première italiane e 3 mondiale. Sono questi alcuni dei numeri della sesta edizione di Ennesimo Film Festival.

“È stato un anno durissimo per tutti – hanno commentato i Direttori Artistici, Federico Ferrari e Mirco Marmiroli – ma come sempre ce l’abbiamo messa tutta per organizzare il Festival nel migliore dei modi. In questa edizione in particolare abbiamo lottato per riportare la gente in sala, motivo per cui abbiamo fatto slittare l’inizio da maggio a luglio, e rivedere qui il pubblico questa sera è davvero un’emozione meravigliosa. Grazie a tutti voi, ai partner che sostengono l’Ennesimo, al Comune di Fiorano Modenese che ci è accanto dall’inizio di questo viaggio che all’inizio sembrava una follia e invece si è rivelato la migliore scommessa che potessimo fare, alla Regione Emilia Romagna, alla Fondazione di Modena, a tutti gli sponsor privati e alle associazioni del territorio che ci hanno sostenuto in particolare l’AVF. Ennesimo Film Festival appartiene a Fiorano, appartiene al Distretto, appartiene a tutti noi”.

Nel corso dell’ultima serata, dopo la premiazione delle Migliori recensioni degli studenti dell’Ennesimo Academy, il fumettista Makkox, super ospite del 2021, ha dialogato con i Direttori Artistici del Festival sulla sua carriera e selezionato alcuni dei suoi lavori da mostrare al pubblico instaurando un clima che ha aperto le danze al momento principe della serata, ovvero l’annuncio dei vincitori di quest’anno. Ad aggiudicarsi il Premio Città di Fiorano, introdotto questa edizione e dedicato unicamente ai residenti di Fiorano Modenese a dimostrazione del radicamento della manifestazione nel territorio, è stato Umbrellas di José Prats e Alvaro Robles, mentre il pubblico presente al Festival ha assegnato l’Ennesimo Premio Popolare a Invisible di Thomas Scohy. Il Premio Artemisia, assegnato dall’omonima associazione sassolese al corto che valorizza al meglio una figura femminile, è andato invece a 3 Sleeps di Chris Holt e i ragazzi dell’Academy hanno premiato con l’Ennesimo Premio Giovani My letter to the Oilmen di Xander De Boer.

A vincere il Festival è stato invece Serguei di Lucas Fabiani incoronato dalla Giuria composta da Gloria Aura Bortolini, Simone Moraldi e Lewis Rose.

“Un verdetto difficile – hanno dichiarato i giudici saliti sul palco dell’Astoria – a causa della bellissima selezione che ci avrebbe fatto premiare tutti i film in gara. Dopo una lunga discussione abbiamo deciso di premiare questo corto, tra l’altro presentato a Ennesimo Film Festival come Première Mondiale, che tratta un soggetto difficile ed inusuale accompagnando lo spettatore in un finale ad alto impatto emotivo”. I giurati hanno voluto dare anche una menzione speciale a Sticker di Georgi M. Unkowski.

“E’ la sesta volta che salgo su questo palco in occasione della serata conclusiva – ha affermato il vicesindaco di Fiorano Modenese, Morena Silingardi – e ogni volta è un’emozione grandissima. L’amministrazione comunale è strettamente legata a Ennesimo Film Festival e io sono la tifosa numero uno e attendo già con ansia la settima edizione che, posso già dirlo con certezza, avrà come sempre l’appoggio da parte del Comune”.

“Come Regione Emilia Romagna – ha concluso Luca Sabattini, consigliere regionale – supportiamo questa manifestazione sin dal primo anno e da allora si è voluta, è migliorata e ha dato sempre di più. Ennesimo Film Festival non è un patrimonio unicamente di Fiorano, ma dell’intera Emilia Romagna. Dopo l’anno che tutti abbiamo passato, concentrandoci principalmente sulla salute fisica, adesso è giunto il momento di preoccuparsi di quella emotiva e Ennesimo lo fa alla perfezione”.