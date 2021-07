Dodici “sliding doors”, dodici episodi chiave del mondo dello sport e della musica, che hanno segnato in modo decisivo il corso della storia. Domani, mercoledì 7 luglio, alle 21 presso il Parco Lennon di Castelnuovo Rangone per la rassegna “Note al Lennon”, Federico Piva presenterà il suo libro “Prima persona singolare – Dodici momenti decisivi della storia della musica e dello sport visti con gli occhi dei protagonisti”.

Insieme a Lara Mammi di Radio Antenna 1, Piva porterà sul palco alcune storie straordinarie contenute nel libro, da Boris Becker, icona del tennis degli anni Ottanta e Novanta, a Mick Jones e ai suoi Clash, da Richard Møller Nielsen, l’allenatore che ha guidato la Nazionale danese di calcio all’incredibile vittoria dei Campionati europei del 1992, a Tracy Chapaman, Robbie Robertson e a Bob Dylan, figure che hanno contributo a cambiare per sempre il mondo della musica mondiale.

Tra una storia e l’altra, ci sarà spazio anche per la musica dal vivo, a cura del cantautore Giancarlo Frigeri.

L’incontro al Parco Lennon è ad ingresso gratuito, ai partecipanti è richiesto l’uso della mascherina in ottemperanza delle norme anti Covid.

Iniziano le “Camminate del Maialino”. Domani il primo appuntamento organizzato da Movimento è Salute

Inizia domani con il giro degli otto parchi castelnovesi il ciclo delle “Camminate del Maialino”, l’ormai tradizionale appuntamento estivo organizzato dall’associazione Movimento è Salute.

Un’occasione non solo per fare esercizio fisico, ma anche per conoscere meglio il territorio di Castelnuovo e le sue bellezze, in compagnia dei volontari di MèS. La prima camminata dell’estate 2021 è in programma domani, mercoledì 7 luglio, con partenza alle 20.30 da piazza Cavazzuti e itinerario di 6,4 chilometri con tappa negli otto parchi del paese.

L’iniziativa proseguirà in luglio con altri tre appuntamenti: mercoledì 14 (maestà e cippi per 6,2 km), mercoledì 21 (Besina Montale per 9,4 km o percorso alternativo di 7 km) e mercoledì 28 (il Rubbio per 11 km o percorso alternativo di 7 km).

Ogni camminata partirà alle 20.30 da piazza Cavazzuti, per partecipare è obbligatoria la mascherina ed è necessaria la prenotazione, inviando un messaggio WhatsApp al numero 370-3716999.

La proposta estiva di Movimento è Salute si completa con altri momenti dedicati al benessere: in luglio l’associazione organizza sedute serali di pilates nella “palestra a cielo aperto” del Parco Grizzaga di Montale, in agosto spazio allo yoga al Parco Baden-Powell, mentre per tutta l’estate al Parco Picasso si terranno corsi di danza, dalla danza moderna all’hip-hop fino al reggaeton.