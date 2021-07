La funzione del Direttore di Distretto AUSL è fondamentale per la programmazione dei servizi e per il coordinamento tra le attività ospedaliere e le attività territoriali. E’ il punto di riferimento dei Sindaci per l’integrazione socio sanitaria, la promozione della salute, la prevenzione delle malattie, la disabilità.

Il Distretto di Montecchio Emilia è stato condotto dal 1 gennaio 2016 fino ad oggi dalla dott.ssa Sonia Gualtieri. In questi giorni viene chiamata dall’AUSL a riorganizzare le liste d’attesa della specialistica ambulatoriale, settore da rilanciare a seguito delle difficoltà affrontate durante l’emergenza. Verrà sostituita, nel ruolo di Direttore di Distretto di Montecchio, dalla Dott.ssa Barbara Gilioli, a cui i Sindaci hanno dato il benvenuto nella seduta del Comitato di Distretto del 29 giugno.

Alla dott.ssa Sonia Gualtieri i Sindaci vogliono rivolgere, anche pubblicamente, un sentito ringraziamento l’impegno, la disponibilità e la sensibilità dimostrati durante tutto il suo mandato.

La sua collaborazione, sempre caratterizzata da competenza, puntualità, capacità di ascolto e risoluzione dei problemi, si è rivelata fondamentale, in particolar modo nella gestione dell’emergenza COVID.

A questa grande professionista un augurio di buon lavoro per i nuovi incarichi che andrà a ricoprire.

(I SINDACI DELLA VAL D’Enza: Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza)