Siamo ancora molto lontani dai livelli pre-Covid, ma l’Estate è arrivata anche al Marconi. Nel mese di giugno i passeggeri complessivi sono stati 327.244: dato non confrontabile con il livello del giugno del 2020 (che registrò poco più di 35 mila passeggeri), ma comunque segnale di parziale ripresa, pur se distante rispetto ai valori del 2019 (il decremento è di -62,1%).

La suddetta ripresa è al momento visibile soprattutto sulla componente di traffico nazionale: nel dettaglio, infatti, a giugno 2021 i passeggeri su voli nazionali sono stati 155.267 (-12,4% su giugno 2019), mentre quelli su voli internazionali sono stati 171.977 (-75,0% su giugno 2019). I movimenti aerei sono stati 3.156 (-51,7%), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.238 tonnellate, in crescita del 5,6% su giugno 2019.

Questa la “top ten” delle mete più volate di giugno: Catania, Palermo, Brindisi, Olbia, Bari, Tirana, Barcellona, Madrid, Cagliari e Bucarest.

Nel primo semestre dell’anno i passeggeri complessivi sono stati 770.396, in calo dell’82,7% sullo stesso periodo del 2019, con 9.150 movimenti (-74,1%) e 18.444 tonnellate di merce trasportata (-5,2%).

Nel corso del 2021, si evidenzia, peraltro, un progressivo, pur se lento, miglioramento dei dati di traffico, ricollegabile soprattutto all’aumento delle persone vaccinate e alle conseguenti riaperture a livello nazionale ed europeo: dagli 80 mila passeggeri di gennaio si è passati ai 140 mila di maggio. Numeri che sono più che raddoppiati a giugno, con 327 mila passeggeri.

La differenza con i dati pre-pandemia è, in ogni caso, ancora significativa, ma l’intensificazione della campagna vaccinale e l’introduzione, dal 1° luglio, del Greenpass europeo, rappresentano elementi positivi a supporto di un’ulteriore ripresa del traffico nei prossimi mesi.