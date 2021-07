Il Dirigente Scolastico dell’IIS E. Morante, Edoardo Piparo, alcuni docenti della scuola, i rappresentanti della municipalità e il Presidente dell’associazione “Lega Della Rosa” nei giorni scorsi si sono riuniti per discutere del progetto “Archeologando”. L’iniziativa è un programma di ricostruzione di identità storica, atto a fornire maggiori competenze agli studenti, nell’ottica di un proficuo coinvolgimento nelle dinamiche turistico-culturali locali.

Nell’incontro si è messo in evidenza come questo progetto necessiti dell’instaurazione di un rapporto di collaborazione con Comune e associazioni territoriali, per la formazione di cittadini più consapevoli della loro identità storica. Sono stati posti obiettivi che sottolineano l’importanza di operare ai fini dell’inclusione, sia di studenti di origine straniera sia di alunni con disabilità.

Nel corso della presentazione, l’Assessore Malagoli ha affermato che è già in cantiere un progetto con il coinvolgimento dello storico dell’arte Dott. Luca Silingardi, per lo sviluppo del turismo nel territorio in chiave storica, industriale ed enogastronomica.

Il Dott. Giovannangelo, presidente dell’Associazione “Lega della Rosa” ha annunciato, con il contributo del CONI, attività sportive medievali.

Le Prof.sse Campioli e Ferrentino hanno quindi illustrato il progetto “Archeologando”.

Ringraziando quanti sono intervenuti, il Dirigente scolastico Edoardo Piparo ha annunciato una collaborazione strutturale con la Municipalità e l’Associazione convenuta, al fine di realizzare – nell’ambito del progetto presentato – una serie di eventi, anche fissi, per valorizzare il lavoro svolto nell’indirizzo Tecnico-Turistico dell’Istituto e far sì che la Scuola dia il suo contributo al rilancio del territorio.