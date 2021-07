Per consentire l’avanzamento delle operazioni è stata programmata la chiusura temporanea del tratto dal km 0,500 al km 0,750. Pertanto dalle ore 7:00 alle ore 20:00 di giovedì 8 luglio sarà temporaneamente chiuso al traffico lo svincolo in uscita di Sasso Marconi, per il traffico in direzione Pistoia.



