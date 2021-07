Con Trascendi e Sali scritto e interpretato da Alessandro Bergonzoni prosegue mercoledì prossimo 7 luglio alle 21.30 sul palco di piazza Fiume a Scandiano (RE) la stagione teatrale estiva del Cinema Teatro Boiardo, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Lo spettacolo, inizialmente programmato per martedì 6 luglio, è stato posticipato al giorno successivo per questioni organizzative.

Costo unico del biglietto, 10 euro. In caso di maltempo, lo spettacolo verrà annullato.

Quando Alessandro Bergonzoni scrive, allestisce ed interpreta il suo quindicesimo testo la domanda che nasce spontanea non può che essere: “Dove ci porterà stavolta la sua personalissima, esilarante e poetica scrittura?” Sicuramente in una zona artistica dove “sicuramente” perde di definizione e significato, dove l’artista prova a esibirsi negandosi, anzi, celandosi nei vuoti e nelle ombre non solo quelli materiali e visibili ma anche quelli creati sciamanicamente dalla sua scrittura.

Cercare di raccontare o descrivere questo delicatissimo momento creativo di Bergonzoni può essere ardua impresa in quanto solo e solamente lui può guidare il suo pubblico verso una meta che in realtà può essere proprio la realtà. O meglio quella realtà che solo gli artisti possono definire e modificare rispetto alla loro immaginazione, al loro genio, alla loro ispirazione.

In una scena da lui costruita e con una regia divisa con Riccardo Rodolfi, Bergonzoni intraprenderà un percorso arduo per scoprire se le immagini reali di questi anni possono essere modificate con la forza dell’arte.

Prenotazione obbligatoria. Si consiglia l’acquisto anticipato dei biglietti.

Prenotazioni e prevendita: Cinema Teatro Boiardo – via XXV Aprile, 3 – 42019 Scandiano

tel 0522/854355 – info@cinemateatroboiardo.com www.cinemateatroboiardo.com

Prevendita online su Vivaticket