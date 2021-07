Inizieranno lunedì prossimo, 5 luglio, le operazioni di riasfaltatura completa di alcune strade particolarmente ammalorate.

Lunedì si inizierà da via Aldo Moro e, non appena terminata la strada, si passerà ad eseguire la totale riasfaltatura di via Vittime 11 Settembre 2001.

Per l’intera durata dei lavori, prevista in circa una settimana, le due strade saranno oggetto di parziali e temporanee modifiche alla circolazione.