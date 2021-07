Ieri, 1 luglio, intorno alle 17:30, all’ottavo piano del corpo D dell’Ospedale Maggiore l’impianto antincendio ha segnalato un principio di incendio in un deposito del reparto di degenza chirurgica. Gli addetti dell’emergenza dell’ospedale sono immediatamente intervenuti e, a seguito di difficoltà di intervento per il fumo, sono stati allertati i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti spegnendo l’incendio confinato nel deposito.

Non si è registrato alcun pericolo per i pazienti che sono stati comunque evacuati a scopo precauzionale in altri reparti del Maggiore.

Tutti i sistemi di sicurezza sono entrati in funzione correttamente garantendo la sicurezza di pazienti e personale sanitario. Tutto si è concluso rapidamente grazie al pronto intervento dei sistemi di sicurezza, degli operatori interni e dei vigili del fuoco.

Il trasferimento è stato coordinato dalla direzione medica e infermieristica dell’ospedale. Sono stati avvisati singolarmente i parenti di tutti i pazienti trasferiti in altre degenze e sono stati convocati in Aula Magna per informarli prontamente dell’accaduto. Si provvederà il prima possibile alla sanificazione del locale deposito sanitari per poter riprendere l’attività ordinaria in reparto.