Nel corso della seduta di lunedì scorso del consiglio comunale sono state approvate le tariffe Tari, non aumentando per nessuna categoria l’ammontare dell’imposta. Ci saranno al contrario, grazie al contributo statale, molte categorie produttive che pagheranno in percentuale cifre ridotte rispetto agli anni precedenti.

Il massimo della detrazione sarà riconosciuto a diverse categorie per le quali arriverà fino al 64% della parte variabile della tariffa che poi è quella più rilevante. Anche le famiglie meno abbienti avranno un aiuto che in diversi casi arriverà fino al totale azzeramento dell’importo dovuto mentre in molti altri avrà un impatto di forte riduzione dell’importo da pagare per questo 2021.

“Il Consiglio ha accolto la proposta della Giunta Menani – commenta l’Assessore al Bilancio del Comune di Sassuolo Corrado Ruini – che si pone in perfetta coerenza con la visione programmatica, più volte espressa, di aiuto e vicinanza alle due fondamentali aggregazioni sociali del nostro tessuto civile e cioè le famiglie e le imprese”.