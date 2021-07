Sabato 3 luglio, alle ore 11, il parco dei Frassini di Albinea ospiterà la presentazione di “Guardami adesso”, il libro scritto dalla consulente di comunicazione e giornalista reggiana Valeria Lusztig. L’iniziativa rientra nel cartellone di “Primavera di donne”

Questo libro è un viaggio: un viaggio all’inseguimento di un respiro. La sua attesa, la conquista, poi ancora una rincorsa per riafferrare questa aria che sfugge, che manca e che torna, finalmente. Una scalata invisibile condotta tra malattia, trapianto, rigetto e una serie di rinascite fino alla scalata vera, oltre i 4000 metri, per celebrare la vita, e i suoi incontri. Un viaggio dentro e attorno a un’anima nuda, che si narra senza censure in un diario di cinque anni che nasce come blog privato e inaccessibile, e che ora viene pubblicato. Perché il dolore, l’ironia e il disincanto di questa fortissima vicenda umana siano di tutti e in cui, ognuno, possa ritrovare un pezzetto di sé. Un’alternanza di sofferenza, e leggerezza, poesia e fotografia di un quotidiano (stra)ordinario.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0522/590232 o scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it.