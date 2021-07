Tre grandi serate di musica e teatro, da domenica 4 a martedì 6 luglio: le propone “Accade d’estate a teatro”, la stagione all’aperto del Comunale di Carpi, che offre agli appassionati, in sequenza, Sarah Jane Morris con l’attore Paolo Cresta e gli archi del “Solis String Quartet” (il 4 in piazza dei Martiri), il pianista Emanuele Arciuli (il 5 nel cortile d’onore del Palazzo dei Pio) e il trio di Fred Hersch (il 6 in piazza dei Martiri). Straordinari artisti che si potranno ascoltare gratuitamente, previa prenotazione obbligatoria sul sito https://www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/carpiestate

SARAH JANE MORRIS – Per la rassegna “L’altro teatro“, l’artista britannica sarà protagonista, di “Ho ucciso i Beatles”, atto unico per cantante, attore e quartetto d’archi, scritto da Stefano Valanzuolo con le musiche dei “Fab Four” trascritte da Antonio Di Francia; progetto scenico e regia di Pierluigi Iorio. In scena Cresta sarà l’assassino di John Lennon, qui immaginato nelle ore precedenti il folle omicidio mentre rivive la propria storia d’amore e odio con la band.

EMANUELE ARCIULI – S’intitola “American Landscapes” (“Paesaggi americani”) il concerto del pianista salentino, secondo appuntamento del ciclo “Carpinclassica”. Arciuli proporrà brani dei più autorevoli compositori americani dei nostri giorni, dei quali è importante divulgatore: fra questi un omaggio a Frederic Rzewski, appena scomparso.

FRED HERSCH TRIO – Il trio statunitense vede insieme al pianista Fred Hersch altre due “stelle” del jazz quali il contrabbassista Drew Gress e il batterista Joey Baron. Secondo serata della rassegna “Carpinjazz”, aperta da Stefano Bollani e dedicata quest’anno all’arte del piano, si annuncia di grande interesse per gli appassionati, vista la caratura internazionale di Hersch, compositore pluripremiato, che ha inciso molte decine di dischi, da solista e con i migliori jazzisti contemporanei.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21:30. Per informazioni sulla stagione estiva del Comunale carpigiano, curata dal direttore artistico del Teatro Carlo Guaitoli, scrivere a teatro.comunale@carpidiem.it o consultare il sito www.teatrocomunale.carpidiem.it o chiamare uno di questi numeri 059649227/6/022.

Prenotazioni: ufficio “InCarpi”, Torre dell’Uccelliera Piazza dei Martiri; incarpi@carpidiem.it tel. 059649255