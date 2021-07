Concerto di Cristina Donà, “deSidera tour” nell’ambito del Festival Mundus, lunedì 5 luglio ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, alle ore 21:30.

Una delle cantautrici più stimate del panorama musicale italiano, Cristina Donà, torna con un tour che anticipa l’uscita del nuovo disco deSidera, portando con sé la ricchezza dei suoi ventiquattro anni di carriera. Il nuovo album è frutto di un lavoro meditato e accorto, un disco identitario che si spinge in profondità e scuote. Lo spettacolo proporrà alcuni estratti da quest’ultimo, presentati in anteprima, e brani di repertorio in una rinnovata veste. Si alterneranno versioni minimali a echi di “elettronica preistorica” e sarà l’occasione per apprezzare la capacità evocativa della voce e delle parole della Donà, mescolate agli arrangiamenti sorprendenti curati da Saverio Lanza (produttore e co-autore degli ultimi album della cantautrice). Un esibizione in duo per un disco scritto a quattro mani.

Cristina Donà voce, chitarra – Saverio Lanza piano, chitarra, basso, electronics

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com

I voucher rilasciati da ATER Fondazione possono essere utilizzati per l’acquisto degli spettacoli in programma, attraverso i canali Vivaticket e nelle biglietterie abilitate.

Ingresso € 10,00 – NON si effettua il servizio di biglietteria nel luogo dello spettacolo

Biglietteria Fondazione I Teatri presso il Teatro Municipale Valli, piazza Martiri del 7 luglio 1960 n. 7

Orari: da martedì a sabato dalle ore 10 alle 12,30 / martedì, mercoledì, venerdì e sabato anche dalle ore 17 alle 19

Per informazioni

ATER FONDAZIONE, T. 059 340221 – mundus@ater.emr.it, www.ater.emr.it – pagina Facebook: festivalmundus