Le indagini dei Carabinieri di Gattatico, avviate lo scorso maggio a seguito di un tentativo di estorsione, avevano permesso di stroncare un fiorente giro di spaccio di hashish e cocaina, consentendo l’arresto di 2 persone e la denuncia a piede libero di altre 14. Sulla base di quelle stesse risultanze, i Carabinieri della Stazione di Gattatico hanno potuto individuare un nuovo filone che, questa volta, ha messo nei guai un 24enne del luogo.

Gli esiti investigativi raccolti dagli uomini dell’Arma erano stati posti all’attenzione della magistratura reggiana che, concordando con le ipotesi avanzate dagli investigatori, martedì scorso ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro a carico del 24enne che ha trasmesso, per l’esecuzione, agli stessi Carabinieri di Gattatico. Con il mano il provvedimento, ieri, i militari si sono quindi presentati a casa del giovane. I sospetti dei Carabinieri si sono tramutati in realtà nel momento in cui, nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti oltre 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione e l’occorrente per il confezionamento della droga, un telefono cellulare usato dal giovane per i contatti con i clienti ma anche una carabina ad aria compressa detenuta illegalmente.

Dinanzi a tali evidenze, ai Carabinieri non è rimasto altro da fare che procedere al sequestro di tutto quanto rinvenuto e, una volta concluse tutte le formalità di rito, precedere alla segnalazione del 24enne alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale dovrà ora rispondere dei reati di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi.