Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Modena San Damaso hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Modena, nei confronti di un 33enne, residente a Bologna, di recente domiciliato presso una comunità riabilitativa per tossicodipendenti di Modena.

L’uomo dovrà espiare un residuo di pene per quasi 5 anni, per reati commessi negli ultimi anni nella provincia bolognese, per furto, evasione dai domiciliari, maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali. L’arrestato, è stato tradotto presso la Casa Circondariale Sant’Anna di Modena.