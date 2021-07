E’ stato siglato nei giorni scorsi il contratto di global service manutentivo che vedrà CPL CONCORDIA, società multiservizi dell’energia, occuparsi dei servizi integrati, gestionali e operativi delle manutenzioni degli impianti nei musei e negli edifici appartenenti alle Gallerie degli Uffizi di Firenze.

La Galleria è uno dei musei più famosi al mondo per le sue straordinarie collezioni di sculture antiche e di pitture dal Medioevo all’età moderna: basti ricordare i nomi di Giotto, Piero della Francesca, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, oltre a capolavori della pittura internazionale. L’aggiudicazione a CPL della gara europea comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, idro-sanitari, di riscaldamento, condizionamento, antincendio, elevatori, telefonia, ponti radio, degli edifici di proprietà delle Gallerie.

Nello specifico le strutture coinvolte nella gestione riguardano anche altri celeberrimi siti: Palazzo Pitti, simbolo del potere consolidato dei Medici sulla Toscana e attuale sede di quattro diversi musei, il Giardino di Boboli, un vero e proprio museo all’aperto popolato di statue antiche e rinascimentali, e il Complesso Vasariano con il famoso Corridoio.

“L’aggiudicazione degli Uffizi a CPL ci riempie di orgoglio per la possibilità di contribuire come azienda italiana alla fruizione di capolavori dell’arte e dell’architettura”, ha sottolineato il Presidente di CPL CONCORDIA Paolo Barbieri. “Da oltre 60 anni la nostra società è attiva in Toscana nelle reti energetiche, idriche e gas, e questo prestigioso affidamento si aggiunge ad altri contratti quali il Teatro del Maggio Fiorentino, le strutture ospedaliere di Arezzo e della Versilia, la trigenerazione nell’Aeroporto Galilei di Pisa”.

La gestione è iniziata il 1° luglio e vedrà impegnato il personale di CPL per i prossimi 5 anni con opzione di rinnovo per un altro biennio, ed è prevista l’eventuale attivazione dell’opzione di proroga del contratto per un ulteriore anno.