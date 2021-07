Il Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con l’Azienda Usl Irccs e il Gruppo interistituzionale del quale fanno parte diversi servizi pubblici e associazioni di volontariato – tra cui Croce Rossa Italiana, Croce Verde, Fcr, Ceis, Arcigay Gioconda, Associazione Papa Giovanni XXIII, Andi onlus – promuove per la stagione estiva una serie di attività di informazione e sensibilizzazione sul tema dell’infezione da Hiv e delle malattie sessualmente trasmissibili.

A partire da sabato 3 luglio prenderà il via la campagna di affissione “Stop Hiv” per ricordare l’importanza dell’uso del profilattico nella prevenzione dell’HIV e delle altre Infezioni a trasmissione Sessuale. Inoltre nei due venerdì del 9 e 23 luglio sono in programma due presidi mobili promossi da Croce Rossa Reggio Emilia nelle diverse piazze del centro storico, per informare i giovani sul tema e distribuire materiale di approfondimento. L’obiettivo è di sensibilizzare le persone, e in particolare i più giovani, sull’importanza della prevenzione.

“Con questa nuova campagna di sensibilizzazione, che nasce da un lavoro sinergico di tutti i soggetti presenti nel Tavolo interistituzionale, ribadiamo l’importanza di prevenzione e informazione per il contrasto all’Hiv e alle malattie sessualmente trasmissibili – – dice l’assessora alle Pari Opportunità Annalisa Rabitti – L’attenzione è rivolta in particolare ai più giovani, per richiamarli ad una riflessione sulla consapevolezza e la responsabilità attraverso comportamenti consapevoli, come fare il test e l’uso del preservativo in modo costante e attento in caso di rapporti non sicuri poiché è possibile avere una vita sessuale appagante senza mettere a rischio la propria salute e quella delle altre persone”.

“Abbiamo assistito a un incremento, in questa fase post Covid, delle diagnosi tardive delle infezioni da Hiv o da malattie sessualmente trasmissibili – dice la dottoressa Giuliana Zoboli, infettivologa responsabile dell’Ambulatorio per la diagnosi e il trattamento dell’infezione da HIV – Con queste attività vogliamo ricordare l’importanza delle diagnosi precoci, che possono portare a una cura definitiva o a una stabilizzazione delle cronicizzazioni delle infezioni. Vogliamo soprattutto rivolgerci alle generazioni più giovani: oggi molto di loro non considerano più questo tipo di infezioni come un problema, ed è quindi fondamentale ribadire l’importanza di tenere alta l’attenzione, ricordando loro che è possibile vivere sessualità e affettività con consapevolezza e conoscenza, nel modo più sano possibile”.

Si ricorda che nel reparto di Malattie Infettive dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia sono attivi due servizi di informazione e prevenzione

· Ambulatorio per la prevenzione e la cura dell’infezione da HIV;

· Spazio Sessualità e Salute per la prevenzione e la cura delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili gestito dal Dipartimento Cure Primarie aziendale.

Nel rispetto delle norme covid essendo una prestazione non urgente l’accesso è possibile solo su appuntamento ai seguenti numeri:

· da lunedì a sabato in orario 10-12:30 al numero 0522 296456;

· il lunedì e il giovedì in orario 15-17 al numero 0522 296823.

Il servizio di “Test e Counseling” per l’infezione da HIV e le altre infezioni a trasmissione sessuale è disponibile nelle seguenti giornate:

· all’Ambulatorio per la prevenzione e la cura dell’infezione da HIV dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12, il sabato dalle 9:30 alle 12;

· allo Spazio Sessualità e Salute il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 17.

Per informazioni e domande, sono attivi il numero verde regionale 800 856080 e il sito Helpaids per consulenze gratuite.