Ieri poco dopo le 13:00 la sala operativa 115 è stata allertata per un vasto incendio di vegetazione in località Molinella nei pressi di via Conserva. Le fiamme, che hanno coinvolto ampi appezzamenti coltivati e appena mietuti ed altro, aiutate dal forte vento, si sono propagate anche ai boschi limitrofi, bruciando diversi alberi.

I vigili del fuoco, presenti sul posto con ingenti forze dai comandi di Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, hanno operato al fine di contenere i focolai e proteggere diversi caseggiati della zona. L’elicottero AW139, Drago 143, del reparto volo dell’Emilia Romagna, ha effettuato numerosi sorvoli e lanci d’acqua sul fronte del fuoco particolarmente esteso e, come anticipato, alimentato dal vento forte che ha complicato le operazioni di spegnimento. Non si registrano persone coinvolte dal rogo, presenti anche i carabinieri.

Nel pomeriggio intorno alle 15:30 un altro incendio, che ha coinvolto dieci ettari di terreno, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco ad Imola, in via Carlo Casalegno. Tre abitazioni lambite dalle fiamme e messe in sicurezza dai pompieri intervenuti con diverse squadre, concentrate da subito sulla protezione delle case nel perimetro dell’incendio. Contemporaneamente i vigili del fuoco hanno contenuto il rogo favorito dal vento forte e a raffiche. Anche in questo caso il fieno a bruciare e le spighe appena tagliate e abbattute.