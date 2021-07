Il Consiglio Comunale di Cavriago, riunitosi mercoledì 30 giugno 2021 ha approvato un consistente pacchetto di agevolazioni per sostenere famiglie ed imprese nell’anno che si auspica possa essere quello della ripartenza dopo l’emergenza sanitaria iniziata nel 2020.

Si è intervenuti con una rimodulazione delle tariffe che va a vantaggio delle utenze domestiche, misura questa, che si aggiunge a quella già approvata all’unanimità nei mesi scorsi e definita in accordo con le parti sociali di ampliamento della platea delle famiglie beneficiarie di agevolazioni su base ISEE.

Sulle utenze non domestiche il Comune mette in campo un fondo di oltre 130.000 euro che permetterà di esentare completamente per l’anno 2021 tutte le utenze non domestiche colpite da ordinanze di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria mentre per le altre attività comunque danneggiate anche se non obbligate alla chiusura sarà prevista una riduzione pari a 3 mensilità.

“E’ un grande sforzo quello che mettiamo in campo ma siamo convinti che sia la direzione giusta da intraprendere per sostenere una comunità che ha sofferto tanto in questi mesi ma che non ha mai mancato di fare la sua parte con coscienza e senso di responsabilità.” commenta la Sindaca che aggiunge: “Come ho avuto modo di dire anche in altre occasioni è importante sottolineare come a Cavriago tutti gli interventi attuati per fronteggiare l’emergenza e le sue conseguenze siano stati concertati con le minoranze e votati all’unanimità; non posso quindi che ringraziare tutti i gruppi consigliari per questa prova di maturità “.