Il 3 e 4 luglio ai Chiostri di San Pietro – Laboratorio Aperto si terrà la prima edizione di FOCUS 360° Festival di video e danza con programma di attività a partire dalle ore 19.00.

Sarà possibile in entrambe le serate prendere visione di installazioni multimediali, film 360° di videodanza (ore 19.00- 22.00), film d’autore di videodanza (ore 21.00-22.00) performances di danza e realtà virtuale (ore 22.00 – 22.30 – 23.00).

Dalle ore 22 alle ore 23 delle due giornate sarà possibile partecipare alla prima nazionale della performance di danza e realtà virtuale OMBRALUCE VR a cura di S Dance Company, in co-produzione con Compagnia della Quarta In collaborazione con Vitruvio Virtual Museum Con il sostegno di ERT – Emilia Romagna Teatro.

Il 4 luglio, ore 19.15 l’ incontro pubblico progetto NoCrash. Dignità e sicurezza sul lavoro. Musica, Danza e Istituzioni si incontrano sul tema con gli interventi di Vincenzo Colla – Assessore allo sviluppo economico e lavoro Regione Emilia Romagna, Alex Pratissoli – Vice Sindaco di Reggio Emilia, Cristian Sesena – Segretario Generale CGIL Reggio Emilia, Dottor Matteo Ricco’ – Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Reggio Emilia, Paola Samoggia – compositrice e direttrice artistica del progetto NO CRASH.

L’incontro sarà preceduto alle ore 19.00 da NO CRASH, SPAZIORISONANTE Musica, Danza e Architettura sul tema delle morti per incidenti sul lavoro. Performance di danza a cura di Lucia Vergnano, musica di Paola Samoggia www.nocrash.org.

Il week end di Festival sarà anticipato da appuntamenti formativi sul tema, come il Workshop di videodanza a cura di Mario Coccetti in collaborazione con SD Factory e Compagnia MM Contemporary Dance Company di Michele Merola rivolto ad adolescenti e giovani che si terrà il 29 e 30 giugno(ore 9-13) presso SD Factory in Via Brigata Reggio, 29 Reggio Emilia.

Focus 360° si colloca nel cuore pulsante della città di Reggio Emilia, città di storia, cultura e antica crocevia di saperi, tecnica e arte. La città anche in questo contesto Covid- 19 si dimostra visionaria e allo stesso tempo fautrice di processi di ricerca ed approfondimento culturale. In tale contesto Focus 360° vuole sperimentare a Reggio Emilia l’arte della danza attraverso nuovi contesti e modalità differenziate di esperienza.

Un progetto di Associazione Culturale Cinqueminuti APS in collaborazione con SD Factory – Cooperativa Papa Giovanni XXIII, Laboratorio Aperto Chiostri di San Pietro – Consorzio Quarantacinque, MM Contemporary Dance Company. Partners Compagnia della Quarta e Zed Festival – Festival Internazionale di Videodanza.

Con il contributo di Comune di Reggio Emilia–La cultura non starà al suo posto RE20/21.

Ingresso gratuito con richiesta di prenotazione. Posti limitati.

Info e prenotazioni: info@cinqueminuti.eu | whatsapp +39 347 4416833 |www.cinqueminuti.eu