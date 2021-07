Nella giornata di ieri la Polizia di Stato è intervenuta in via Toschi a Reggio Emilia, su segnalazione della Sala Operativa della presenza di alcuni giovani che arrecavano disturbo alla quiete pubblica. Sul posto la Squadra Volanti assieme ad operatori della Polizia Locale constatavano l’assenza del gruppo. Venivano quindi avviate le ricerche dei giovani, segnalati come noti dal gestore di un locale ubicato nella via dell’intervento.

In Piazza Prampolini veniva individuato un gruppo di dieci persone, otto minorenni e due maggiorenni (M.Y., classe ’02 e B. N., classe ’01 entrambi di nazionalità italiana) che corrispondevano alle descrizioni fornite dal richiedente l’intervento in via Toschi. Per i minorenni si contattavano sul posto i loro familiari per la successiva riconsegna.

Due di questi, tuttavia, reticenti a fornire indicazioni sulla generalità dei propri genitori e l’identità, venivano accompagnati presso gli Uffici della Questura dove, a seguito di ulteriori accertamenti, si giungeva all’individuazione dei genitori per la riconsegna. Si tratta di ragazzi già conosciuti dalla Polizia di Stato, perché individuati tra quelli segnalati in diversi esposti che la Questura sta seguendo e, alcuni di loro, già con diversi precedenti di polizia in materia di violenza sessuale, estorsione, lesione, percosse, rapina.