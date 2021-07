L’Associazione si basa, naturalmente, sul volontariato degli iscritti per cui non può garantire uno stipendio a chi si prenderà carico della segreteria: come compenso l’Associazione assegnerà al segretario, uomo o donna, un orto sul Secchia.

Chiunque fosse interessato, che abbia tempo da dedicare all’associazione ed un’esperienza in contabilità, può contattare il Presidente Bruno Veratti al numero 335/5438046 oppure inviare una e-mail all’indirizzo brunoveratti@gmail.com