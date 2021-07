L’elvetica Hvd I Ag pronta ad acquisire Sampsistemi Srl e Sampsistemi Extrusion Srl di Bentivoglio, nel bolognese. Si tratta di due aziende in concordato, ramo d’azienda del Gruppo Samp a sua volta parte del Gruppo Maccaferri, specializzate in soluzioni ingegneristiche per la produzione di cavi e fili metallici.

E per questo Hvd I Ag, gruppo svizzero specializzato in risanamenti di aziende in crisi finanziaria, stipula un patto con i lavoratori per assicurarne l’occupazione e la continuità produttiva. Un accordo, insomma, che punta a garantire il proseguimento delle attività, la conservazione della realtà e del patrimonio aziendale, la sostenibilità del progetto industriale ma soprattutto la salvaguardia dei livelli occupazionali. Inoltre, Hvd ha dichiarato che il sito produttivo di Bentivoglio continuerà a rivestire un ruolo centrale nel futuro sviluppo dell’attività, tanto che vuole sottoscrivere un contratto di affitto che abbia la durata minima di 6 anni.

È in sintesi, quanto contenuto nel verbale sottoscritto ufficialmente questa mattina in Regione, preliminare alla conclusione della procedura giudiziaria nonché complementare e funzionale alla finanziaria svizzera Hvd all’offerta di acquisto del ramo d’azienda industriale di Sampsistemi Srl e Sampsistemi Extrusion Srl, compresi tutti i rapporti di lavoro subordinato del personale che a tutt’oggi conta 54 addetti. Il Tribunale di Bologna ha fissato l’asta pubblica per il prossimo 21 luglio.

A sottoscrivere il verbale, oltre alla Regione con l’assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, Vincenzo Colla, la Città Metropolitana con Fausto Tinti, la sindaca di Bentivoglio Erika Ferranti, Hvd rappresentata da Jouni Heinonen, insieme a Rsu di Samp Sistemi Bentivoglio e Fiom-Cgil Bologna.

“Se si concluderà questa operazione- dice l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla– sarà evitato quello che volevamo lo fosse fin dall’inizio: speculazioni finanziarie in luogo di investimenti industriali, mettendo in garanzia le grandi competenze presenti in queste imprese. Sampsistemi sarebbe la terza azienda dell’ex Gruppo Maccaferri per la quale si riuscirebbe non solo a salvare l’impresa ma anche tutto il suo personale. Il modello dell’accordo è uguale a quelli stipulati con Emag e Bonfiglioli che hanno rilevato rispettivamente Samputensili Machine Tools e Sampingranaggi, entrambe ex Samp. Anche in questo caso, dunque, la società subentrante si impegna a garantire la continuità industriale e occupazionale, quest’ultima alle stesse condizioni attuali, consentendo non solo il mantenimento sul territorio metropolitano di una importante realtà produttiva ma prospettando investimenti per una crescita futura. Si dimostra così, ancora una volta, come in questa regione la capacità di tenere insieme piano industriale e patto sociale sia fondamentale per assicurare un futuro alle imprese che qui vogliono investire”.

I lavoratori di Sampsistemi Srl e Sampsistemi Extrusion Srl saranno trasferiti senza soluzione di continuità (quindi stesse condizioni normative, contrattuali e salariali) alle dipendenze di Hvd I Ag, o società controllata dalla stessa, a far data dal Decreto di trasferimento del Tribunale di Bologna, presumibilmente entro il 30 settembre 2021.

I debiti delle due società nei confronti dei dipendenti alla data del deposito della domanda di concordato 3 dicembre 2019, rimangono in carico alle cedenti e verranno integralmente corrisposti da queste secondo quanto previsto nei rispettivi Piani depositati presso il Tribunale di Bologna e spalmati nell’arco degli anni 2021-2025.

Riconosciute le attuali Rsu nella unità produttiva di Bentivoglio, sino alla naturale scadenza del mandato, garantendo le agibilità sindacali esistenti previste dalla normativa.