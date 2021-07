È online da oggi giovedì 1 luglio 2021 la nuova rete civica, il sito del Comune di Bologna (www.comune.bologna.it) completamente rinnovato grazie ai finanziamenti del PON Metro-Asse 1 Servizi Digitali. È un grande progetto che negli ultimi anni ha impegnato tutta la struttura del Comune – il partner tecnico è Municipia del gruppo Engineering – intorno all’obiettivo di realizzare la “Casa digitale del cittadino”, costruita intorno alle esigenze degli utenti e pensata in un’ottica di area metropolitana. Significa che gli altri Comuni del territorio possono adottare la stessa piattaforma.

Il finanziamento PON Metro, per un valore 2,5 milioni di euro, è stato investito nell’integrazione con le piattaforme abilitanti nazionali (PagoPA, Spid, etc) e nell’interoperabilità tra i sistemi della Pubblica Amministrazione per avere così una piattaforma adottabile in tutto o in parte dai singoli comuni e dalle Unioni di Comuni, con una componente cross-ente dedicata al cittadino (la propria area personale), con l’obiettivo finale di far convergere gli enti verso uno standard di classificazioni dei servizi, tassonomie, template di pagina e modalità di interazione a livello di area metropolitana.

Mettere online la nuova rete civica non è stato un passaggio automatico: ogni singola pagina è stata riprogettata e semplificata nel linguaggio, nello stile, nel contenuto e nell’usabilità e accessibilità dei servizi, con l’obiettivo di garantire la comprensione e l’utilizzo a tutte le persone. Tra le novità, ogni cittadina e cittadino potrà avere la propria area personale nella quale ritrovare dati, documenti in possesso dell’Amministrazione, parte dei rapporti pregressi, le proprie segnalazioni e gli appuntamenti.

La complessa migrazione alla nuova piattaforma comincia oggi e progressivamente riguarderà tutte le sezioni del portale. La struttura è al lavoro per prevenire e affrontare eventuali inconvenienti in questa fase di passaggio, nel frattempo se gli utenti rilevano contenuti incompleti o link non funzionanti possono segnalarli a redazionecentrale@comune.bologna.it, mentre per gli aspetti più tecnici sul sito è disponibile il form online.

Guarda il video sulla nuova rete civica