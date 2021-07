Una generosa donazione al Pronto Soccorso di Reggio Emilia è stata formalizzata ieri mattina alla presenza del Direttore generale Cristina Marchesi, del Direttore amministrativo Davide Fornaciari e del Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza Anna Maria Ferrari.

Il presidente di SEA Technology srl Matteo Dall’Olio ha consegnato un ventilatore polmonare di ultima generazione che sarà impiegato nell’assistenza in emergenza ai pazienti con difficoltà respiratorie.

SEA Technology Srl, attiva nel settore degli utensili diamantati e delle macchine edili per taglio e carotaggio, ha sede a Poviglio e fa parte del Gruppo Maxima, La donazione è nata dal contributo ricevuto dallo Stato a compensazione del calo di fatturato derivante dalla chiusura delle attività nel primo lock down del 2020. Le buone performance dell’azienda nella seconda parte dell’anno hanno permesso di recuperare quasi interamente le perdite subite nei mesi precedenti. Perciò, a risultato acquisito, SEA Technology ha inteso restituire alla comunità le risorse ricevute, volendo dare una testimonianza di responsabilità sociale d’impresa attiva e ben radicata nel territorio.

“Ci è parso il modo migliore di dimostrare la nostra etica professionale con i fatti” ha spiegato Dall’Olio “Anche se non pensiamo di avere fatto nulla di straordinario, se non restituire ciò che non era giusto trattenere. È anche un modo per restituire valore al territorio e alla realtà in cui siamo nati e da cui provengono ancora oggi le nostre principali risorse, in termini economici, culturali e, in particolare, in termini di capitale umano”.

“Siamo particolarmente grati per questo gesto di attenzione nei confronti dell’assistenza ai pazienti” ha commentato Cristina Marchesi “Rappresenta per noi un segnale di stima e incoraggiamento a proseguire nel nostro impegno”.