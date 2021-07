Divenuto un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di vetture d’epoca, il Concours D’Élégance Trofeo Salvarola Terme terrà la sua attesissima 21° edizione il 3 e 4 luglio a Salvarola Terme, Sassuolo e Modena. Rivolto a tutte le auto da collezione di alta gamma, il prestigioso evento, quest’anno nell’ambito di Motor Valley Fest di Modena, promette di far vivere un emozionante viaggio nel tempo tra i marchi che hanno scritto la storia dell’automobilismo.

Saranno pertanto istituite varie classi aperte ai modelli prodotti fino al 1975 e appartenenti a qualsiasi marchio italiano o straniero, accanto alle quali ci saranno quelle riservate alle vetture Special Guest Zagato Car Club. Ideato con lo scopo di promuovere le bellezze artistiche, culturali, enogastronomiche, motoristiche e naturalistiche del modenese, coerentemente il Concours offre ai partecipanti un pacchetto turistico che intreccia il mondo dei motori alle altre eccellenze del territorio. La manifestazione è organizzata da Terme della Salvarola in collaborazione con la Terra delle Rosse, Motor Valley Fest, Museo Ferrari di Maranello e del Museo Enzo Ferrari di Modena, di BPER Banca, ACI Modena, Museo Stanguellini di Modena, Consorzio dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, dei Comuni di Sassuolo e di Modena, di Formigine e Maranello, e con il contributo della Regione Emilia Romagna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’Agenzia ICE.

Il programma per gli equipaggi prevede l’arrivo venerdì 2 o sabato 3 luglio con pernottamento all’Hotel Terme Salvarola (4 stelle). Sabato 3 luglio si parte da Salvarola Terme per la visita del Museo Stanguellini a Modena; a seguire la visita del Castello multimediale di Formigine e alla sua Acetaia Comunale di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e sosta per pranzo con prodotti tipici e a Maranello si potrà far visita al Museo Ferrari. In seguito si arriverà a Sassuolo, dove le auto saranno presentate in piazza Garibaldi e si potranno visitare i giardini ducali estensi del ‘500 (appena riportati al loro spendore) e il Palazzo Ducale. Al rientro a Salvarola Terme, ci sarà la possibilità di utilizzare le piscine termali del centro benessere Balnea, poi la giornata si concluderà con la cena di gala e il pernottamento.

Domenica 4 luglio a Salvarola Terme si terranno la presentazione di tutte le auto, la mostra e la sfilata davanti al Comitato d’Onore, alla presenza del presidente della Regione Emilia-​Romagna Stefano Bonaccini, con l’esame delle vetture da parte della prestigiosa Giuria, e verrà emesso lo speciale Annullo Filatelico dedicato al Concours. Dopo il pranzo le auto, accompagnate dalla polizia stradale, arriveranno a Modena e in una scenografica sfilata raggiungeranno piazza Roma, salotto della città, dove stazioneranno per mostrarsi al pubblico in tutta la loro bellezza e per dare il via alle premiazioni, nell’ambito del Motor Valley Fest. Saranno premiate le prime tre auto vincitrici per categoria; la Best of Saturday tra le auto arrivate giá il sabato; la Best of Zagato – special guest della 21° edizione – e sarà proclamata la Best of Show: la più bella tra le belle, che riceverà il Trofeo Salvarola Terme. Al miglior restauro e alla meglio conservata, saranno assegnati i premi speciali realizzati dall’artista Alessandro Rasponi in omaggio a Umberto Panini e a Francesco Stanguellini.

Le auto in Concorso sono 52, prodotte fino al 1975 tranne quelle della Classe speciale “Project Z – SZ & RZ anni ‘90” dello Special Guest.

Le 10 Classi in Concorso, di cui 4 dedicate al marchio Zagato

Sport Car-Z – Le Zagato sportive

Argento Vivo – Le junior Zagato

Due cuori e una Zeta – Zagato due posti aperte

Project Z – SZ & RZ anni ‘90

Il Salotto Buono – Le comode berline

Per tetto le Stelle – Aperte, cabriolet e trasformabili

Solo il vento tra noi – Sei declinazioni di spider

Viaggiare veloci e comodi – Le vere granturismo

Cuori da corsa – Le granturismo del Boom

Cofani Ruggenti – Le supercar anni ‘60 – ‘70

Ospiti d’Onore fuori Concorso

Ferrari Roma, 3855 cc 620 cv, 2021 Ferrari Spa

e la mitica Fiat 130 HP del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile, che nel 1907 vinse il Grand Prix dell’Automobile Club di Francia guidata dal pilota torinese Felice Nazzaro sul circuito di Dieppe. La Fiat 130 HP, denominata “F2” – raggiunse la straordinaria velocità media di 113,612 km/h grazie ad un poderoso motore di oltre sedici litri, caratteristico per la distribuzione a valvole in testa disposte a V di 90°. La vettura sarà marciante (dopo oltre vent’anni), grazie ad un restauro funzionale del motore, realizzato da “il Restauro” di Gianni Torelli con il contributo del dipartimento Heritage di Stellantis, utilizzando i documenti storici conservati presso il centro di Documentazione del Museo e del Centro storico Fiat.