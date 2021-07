ETRA Festival apre il sipario sabato 3 luglio in Piazza dei Contrari, alle ore 21:00, con Incendio alla Rocca, uno straordinario spettacolo di luci, fuochi e musica che avvolgeranno la Rocca in un’atmosfera magica, introdotto da Gianluca Foresi nel ruolo del Giullar Cortese. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito, con posti limitati e debitamente distanziati. In caso di maltempo gli spettacoli saranno annullati.

Incendio alla Rocca è uno straordinario spettacolo di luci e fuochi che oltre a illuminare e colorare la Rocca dei Contrari emozionerà gli animi degli spettatori.

Lo spettacolo sarà realizzato su una colonna sonora appositamente studiata che rappresenta la parte fondamentale della rappresentazione, dettandone i ritmi, i cambiamenti e le evoluzioni degli artifici. L’insieme delle musiche susciterà sensazioni nello spettatore che si materializzeranno nelle coreografie dell’incendio alla Rocca.

L’atmosfera magica dello spettacolo sarà preceduta dall’intervento dell’attore e regista orvietano Gianluca Foresi che, da più di 20 anni, si esibisce in rievocazioni storiche ispirandosi alla tradizione medievale dello joculator latino e del jongleur francese. L’attore ha reinventato in chiave moderna il personaggio del giullare e l’ha fatto diventare il Giullar Cortese.

La manifestazione – con la direzione artistica di Andrea Candeli – è organizzata con il sostegno della Fondazione di Vignola e del Comune di Vignola e in collaborazione con il Laboratorio Musicale del Frignano, Artinscena, ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, Festival Mente Locale e I burattini della Commedia.