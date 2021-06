Si terrà dal 3 al 10 luglio il Torneo Internazionale di tennis Under 14 Combined maschile e femminile dello Sporting Club, Memorial Angelo Rossini – Trofeo BPER Banca, inserito nel Circuito Tennis Europe Junior Tour.

Una veste completamente nuova del circuito dove solo pochi circoli in Italia ne fanno parte; un torneo che vede la partecipazione di giovani atleti nel vero senso della parola e forse i campioni di domani! Proprio nel 2021 sono solo due i circoli che hanno confermato questa importante manifestazione giovanile, Pescara e Sassuolo, pertanto siamo certi che il livello dei giocatori sarà molto alto.

Al via ci saranno oltre 120 atleti. Sia il tabellone maschile che femminile, infatti, comprendono 18 tennisti del main draw con classifica internazionale più alta, 8 provenienti dalle qualificazioni, 4 wild cards (due di diritto dello Sporting, le altre decise dalla Federazione Italiana Tennis) e 2 eventuali Special Exempt (atleti che possono richiedere l’entrata di diritto, se impegnati in semifinali o finali di altrettanti tornei). Gli 8 atleti delle qualificazioni provengono a loro volta da un tabellone di 32 nomi che cominceranno a sfidarsi sabato 3 luglio e, dopo due incontri a testa, saranno individuati gli otto atleti maschi e le otto femmine che entreranno nel tabellone principale.

Da quel momento cominceranno i match che porteranno poi alle semifinali e al gran finale di sabato 10 luglio sul campo centrale dello Sporting Club Sassuolo.

Da sabato 3 luglio si disputeranno le prime sedici partite delle qualificazioni femminili e maschili, poi ogni giorno, fino a metà settimana, saranno circa ventiquattro gli incontri in programma al mattino, al pomeriggio e anche la sera, di singolo e doppio, sui campi dello Sporting in terra rossa.

Una grande e spettacolare settimana di tennis, a ingresso libero e gratuito per tutti, anche per gli appassionati di sport non soci del Club.

In Italia solo pochi circoli hanno l’approvazione dalla Tennis Europe per l’organizzazione di questa manifestazione (Brindisi, Pavia, Correggio, Pescara e Palermo): è prestigioso per lo Sporting e per la Città di Sassuolo far parte di questo circuito e ci rende fieri che la Federazione Italiana Tennis abbia pensato a noi.

Lo Sporting ha ottenuto questo traguardo grazie alla qualità delle sue strutture, che sono considerate fra le migliori d’Italia, e grazie agli anni di esperienze positive nell’organizzazione di grandi appuntamenti tennistici. Essendo da poco in questo Tour si parte dal grado 3, che è legato al livello dei giocatori presenti e all’ospitalità a loro concessa, ma considerando l’entry list appena uscita, il livello è già più alto delle nostre aspettative.

Per quanto riguarda i partecipanti al torneo, nel main draw maschile citiamo i due portacolori del circolo sassolese, Giacomo Bruzzi e Shawn Posca. Entrambi i ragazzi sono tesserati per lo Sporting Club Sassuolo e in particolar modo si allenano quotidianamente su questi campi seguiti dal Direttore Tecnico Francesco De Laurentiis.

Nel principale femminile potremo vedere invece Demi Reggianini, tesserata per il Club e WC del circolo sassolese, classe 2008, che si allena in modo permanente e in forte crescita in questa stagione, tra le ragazze che hanno fatto il salto di qualità maggiore! Non da meno le due teste di serie del torneo: Emma Scaldalai e Yasmin Vavrova rispettivamente 83 e 158 del ranking Tennis Europe.

Delle quattro wild cards sia maschili che femminili per il tabellone principale due per categoria sono di diritto dello Sporting e due a disposizione della Federazione Italiana Tennis: proprio dai Tecnici Nazionali under 14 Thomas Tenconi e Germano Di Mauro stiamo aspettando le conferme dei nomi. Da definire invece le wild cards (sei più sei) per i due tabelloni di qualificazioni.

L’obiettivo dello Sporting Club Sassuolo con questa manifestazione internazionale è quello di dar spazio ai giovani tennisti e tenniste che possano trovare un trampolino di lancio per il loro futuro e scalare le classifiche! Sono passati dai tornei Tennis Europe Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Matteo Berrettini e in campo femminile Simona Halep, Camila Giorgi, Angelique Kerber… tanti grandi Campioni d’Europa che hanno scritto e stanno scrivendo la storia mondiale del tennis.

Vogliamo dare spazio ai giovani campioni del futuro, a quelle promesse che fra qualche anno vedremo in TV al pari di Lorenzo Musetti e Jannik Sinner e dire che sono passati da Sassuolo, allo Sporting Club.